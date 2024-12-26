Нина Катаева
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Нина Катаева

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Свежие комментарии

  • Елена Тимофеева
    конечноАлександр Домогар...
  • Елена Тимофеева
    Вы абсолютно правы. это всё нашествие англицизмов, даже в этом. и неуместный перевод суток (дней) на часы, и многое д...Александр Домогар...
  • сергей бесперстов
    От жидов можно ждать,что угодно! Их Родина деньги!Александр Домогар...

Остров правды и истины

Остров правды и истины

В Москве вручили Российскую национальную премию в области неигрового кино «Золотая Свеча» По словам председателя оргкомитета премии, кинорежиссёра Сергея Зайцева, премия родилась из приза киноклуба «Русский путь», который в течение 17 лет вручали лучшим отечественным кинематографистам.

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