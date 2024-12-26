Остров правды и истины

В Москве вручили Российскую национальную премию в области неигрового кино «Золотая Свеча» По словам председателя оргкомитета премии, кинорежиссёра Сергея Зайцева, премия родилась из приза киноклуба «Русский путь», который в течение 17 лет вручали лучшим отечественным кинематографистам.