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Более 50% бюллетеней: сколько набирают партии на выборах в АКЗС

Более 50% бюллетеней: сколько набирают партии на выборах в АКЗС

После обработки половины бюллетеней участковых избиркомов (УИК) на выборах депутатов Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) большинство набирает "Единая Россия", а 5%-й барьер преодолевают 5 партий.

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