Мэрия Новосибирска деполитизируется: кому еще укажут на выход

В

Валерий

Мэрия Новосибирска деполитизируется: эта тенденция будет некоторое время сохраняться. Освобождающиеся должностя должны занять профессионалы. Локоть со своей "идеологией" связанной с партийной принадлежностью и дисциплиной завел НСО в ожидаемое место, а затем сбежал. Насколько известно в Москве он также не может адаптироваться, несмотря на ходатайство лидера партии. А в НСО новому мэру предстоит трудная работа по очистке "авгиевых конюшен". Пожелаем ему удачи.