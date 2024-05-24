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Мэрия Новосибирска деполитизируется: кому еще укажут на выход

Мэрия Новосибирска деполитизируется: кому еще укажут на выход

После ухода Анатолия Локтя с поста мэра Новосибирска из городской администрации один за одним начали увольняться работавшие с ним в команде чиновники.

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Комментарии
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Валерий
Мэрия Новосибирска деполитизируется: эта тенденция будет некоторое время сохраняться. Освобождающиеся должностя должны занять профессионалы. Локоть со своей &quot;идеологией&quot; связанной с партийной принадлежностью и дисциплиной завел НСО в ожидаемое место, а затем сбежал. Насколько известно в Москве он также не может адаптироваться, несмотря на ходатайство лидера партии. А в НСО новому мэру предстоит трудная работа по очистке &quot;авгиевых конюшен&quot;. Пожелаем ему удачи.
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17 час.

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