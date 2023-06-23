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Госсоветник Ильницкий заявил, что СССР развалился вследствие ментальной войны со стороны Запада

Госсоветник Ильницкий заявил, что СССР развалился вследствие ментальной войны со стороны Запада

Советник министра обороны России, действительный госсоветник России 3-го класса Андрей Ильницкий заявил, что СССР перестал существовать вследствие ментальной войны, которую проводили западные страны.

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