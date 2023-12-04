«Никто его не выдержит. Эгоистичен. Живет ради себя», — Пугачева раскрыла тайны о новом романе Киркорова

Алла Пугачева была замужем за Киркоровым и поэтому прекрасно знает, как мужчина может вести себя с близкими людьми, в отношениях, насколько он жертвенный, насколько готов дарить свое время другим или не готов вовсе.
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