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Выход Болгарии из "коалиции желающих" назвали сигналом для Европы

Выход Болгарии из "коалиции желающих" назвали сигналом для Европы

www.globallookpress.com/IMAGO/Christian Spicker Решение Болгарии выйти из "коалиции желающих" по Украине свидетельствует о том, что европейские страны начинают осознавать отсутствие перспектив в дальнейшем финансировании Киева.

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