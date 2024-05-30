Автопробег "Сила в единстве" добрался до Читы

Автопробег "Сила в единстве" продолжает свой путь по России. Колонна из девяти автомобилей, состоящая из представителей ветеранских организаций морской пехоты, уже прибыла в Читу, где они провели торжественный митинг у мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев.