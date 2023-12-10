Селедка по кремлевскому рецепту из СССР. Сталин считал ее деликатесом

Фирменные способы мариновать или солить рыбу есть наверное у каждого рыбака и у каждой хозяйки. Многие из них похожи в основных чертах, поэтому мы решили засолить рыбу по более необычному, кремлевскому рецепту.
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