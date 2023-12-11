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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Первая модельная: в Донбассе откроют библиотеку по российскому проекту

Первая модельная: в Донбассе откроют библиотеку по российскому проекту

ХАРЦЫЗСК, 11 декабря, ФедералПресс. Власти ДНР предупредили об открытии в регионе первой в своем роде модельной библиотеки: их повсеместно открывают в российских городах, а теперь проект дошел и до Донбасса.

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