Первая модельная: в Донбассе откроют библиотеку по российскому проекту

ХАРЦЫЗСК, 11 декабря, ФедералПресс. Власти ДНР предупредили об открытии в регионе первой в своем роде модельной библиотеки: их повсеместно открывают в российских городах, а теперь проект дошел и до Донбасса.
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