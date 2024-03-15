МГИК: В Москве началось голосование на выборах Президента РФ

Голосование проходит в штатном режиме В пятницу, 15 марта, с 8:00 в Москве начали работать избирательные участки для голосования на выборах президента России, сообщила журналистам глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
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