NatComms: разработан космический парус в 500 раз тоньше человеческого волоса

Международная команда исследователей из Университета Брауна (США) и Делфтского технического университета (Нидерланды) совершила прорыв в разработке космических технологий, создав сверхтонкий отражающий парус, который может стать ключом к путешествиям к ближайшим звездам.
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