Современное искусство: 12-летний виски и никаких видео: Сбежавшие знаменитости озвучили условия, на которых готовы выступать перед россиянами на Новый год

С февраля 2022 года из России за рубеж уехало множество знаменитостей. Они и сегодня громко заявляют о своём несогласии с политикой, проводимой руководством страны, ругают Россию и россиян, поддерживающих происходящие события.
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