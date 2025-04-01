Эксперт Стефанович: применение ядерного оружия на Украине невозможно

Дмитрий Стефанович отметил, что в рамках СВО ядерное оружие не будет применяться на Украине.Бессмысленно применять ядерное оружие в ходе боевых действий на Украине, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.