Подпольщик Лебедев рассказал об увеличении численности ВСУ в Харькове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев прокомментировал в Telegram данные о том, что в Харькове стало больше военных, замечена молодежь в черных футболках, англоговорящие иностранцы и боевые джипы.
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