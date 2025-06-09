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Подпольщик Лебедев рассказал об увеличении численности ВСУ в Харькове

Подпольщик Лебедев рассказал об увеличении численности ВСУ в Харькове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев прокомментировал в Telegram данные о том, что в Харькове стало больше военных, замечена молодежь в черных футболках, англоговорящие иностранцы и боевые джипы.

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