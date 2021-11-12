В Крыму призвали страны НАТО не заигрываться в Чёрном море

Гребучие янки!!!! Что вы к нам привязались,к Черному морю,например. Оно наше,никак не ваше. Что,больше поплавать негде? Придурки,вы тут и утонете!!!! Уроды недалекие!!!

Зинаида Саламандра

Ирина Гребучие янки!!!! Что вы к нам привязались,к Черному морю,например. Оно наше,никак не ваше. Что,больше поплавать негде? Придурки,вы тут и утонете!!!! Уроды недалекие!!!

бесполезно им что-то говорить.Мы разговариваем на разных языках.А понимают они только силу.Вон КИМ как вдарил атомом возле их берега,они и имя его не упоминают.И живут корейцы спокойно в своём яйце.Тоже ведь от всего мира отсечены,ничё,живут...