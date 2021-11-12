RT НА РУССКОМ

9 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Оксана Головенко
    Лука голос подал... Интересно, что сделает Брюссель...Белоруссия готова...
  • Владимир
    Как обычно народ виноват.Голикова назвала ...
  • Владимир Соловьев
    США постоянно беспокоятся. Это опасно с точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения мозгового кровообращ...В США выразили об...

В Крыму призвали страны НАТО не заигрываться в Чёрном море

В Крыму призвали страны НАТО не заигрываться в Чёрном море

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков призвал страны НАТО не заигрываться в Чёрном море. В российском Минобороны ранее сообщили об увеличении интенсивности полётов у границ России в Черноморском регионе.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина
Гребучие янки!!!! Что вы к нам привязались,к Черному морю,например. Оно наше,никак не ваше. Что,больше поплавать негде? Придурки,вы тут и утонете!!!! Уроды недалекие!!!
Ответить
23 час.
Зинаида Саламандра
Ирина
Гребучие янки!!!! Что вы к нам привязались,к Черному морю,например. Оно наше,никак не ваше. Что,больше поплавать негде? Придурки,вы тут и утонете!!!! Уроды недалекие!!!
бесполезно им что-то говорить.Мы разговариваем на разных языках.А понимают они только силу.Вон КИМ как вдарил атомом возле их берега,они и имя его не упоминают.И живут корейцы спокойно в своём яйце.Тоже ведь от всего мира отсечены,ничё,живут...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх