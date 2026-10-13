От плетения сетей до учебного поиска: в Ноябрьске организовали два доброслета

В Ноябрьске на базе ямальского филиала Центра «ВОИН» до 12 октября прошли два крупных добровольческих слета — для «Волонтеров Победы» и для поисково-спасательных отрядов.
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