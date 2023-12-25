Школа передового опыта работы.

В государственном учреждении образования ´Детский сад №27 г.Бобруйска´ 18.12.2023 состоялось заседание Школы передового педагогического опыта, в котором приняли участие воспитатели дошкольного образования первой квалификационной категории учреждений дошкольного образования Ленинского района г.
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