Авиаюрист Герасимов: компенсация за один час задержки рейса составляет 40 евро

Если при задержке авиарейса пассажиры столкнулись с ущербом, то они могут потребовать от авиакомпании компенсировать потери и снизить стоимость перевозок, рассказал заслуженный адвокат России, бывший эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.