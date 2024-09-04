Авиаюрист Герасимов: компенсация за один час задержки рейса составляет 40 евро

Если при задержке авиарейса пассажиры столкнулись с ущербом, то они могут потребовать от авиакомпании компенсировать потери и снизить стоимость перевозок, рассказал заслуженный адвокат России, бывший эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
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