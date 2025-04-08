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Крестопопирательство

Крестопопирательство

Правоохранители проверят учебное пособие по Конституции РФ    Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова обратилась в МВД и в Прокуратуру с просьбой провести проверку по поводу учебного пособия для школьников по Конституции РФ, на обложке которого с куполов храма Василия Блаженного стерли православные кресты.

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