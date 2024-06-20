"Дух независимости". Вьетнам решил пойти на риск и сохранил верность России

А

Александр

Те посмотрели что там, когда пришли в Сайгон из нор в джунглях, и решили: - А на хрена нам ваши ручные мясорубки, которыми были завалены ханойские рынки? Убегавший пиндос всегда возвращается с денежкой. А наши - с протянутой потной ладошкой и бегающим взглядом от безысходности. Потому что интересы не государства представляют, а нуворишей. А те еще подумают. Вот нам, по привычке давних времен, и полыбились, и ручкой помахали. Один раз отвернулись. А второй чего от вас ждать? Сейчас Вьетнам для Запада как Китай 70-х. Туда перемещают и вкладывают. Мы - старый друг. Но устаревший. Бояться Вьетнаму нечего. Для него безопасность - не конек. Они теперь лучшей жизнью заняты.