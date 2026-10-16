Первый снег в Москве синоптики обещают, но точной даты не называют. Предварительный прогноз дал центр погоды «Фобос»: ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец считает, что шанс увидеть первые снежинки появится ближе к концу октября.
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