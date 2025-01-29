Иран призвал МАГАТЭ не политизировать отношения

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) воздержаться от политизированного и неконструктивного подхода к иранской ядерной проблеме и вместо этого сосредоточиться на техническом сотрудничестве министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
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