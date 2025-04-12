Сальдо: США будет трудно использовать недра Украины без принуждения ее к миру

Администрация президента США Дональда Трампа будет трудно начинать добычу полезных ископаемых на Украине в условиях боевых действий, поэтому американские власти могут заставить Киев согласиться на мир с Москвой.
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