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Находящийся в зоне СВО Рогозин: ночью произошли два «танковых наката» на позиции добровольцев, ВСУ потеряли не менее 15 военных

Находящийся в зоне СВО Рогозин: ночью произошли два «танковых наката» на позиции добровольцев, ВСУ потеряли не менее 15 военных

Минувшей ночью произошли два «танковых наката» Вооруженных сил Украины на позиции российских добровольцев, киевская сторона потеряла не менее 15 штурмовиков.

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