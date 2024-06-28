Интернет-эксперт Парфентьев: при взломе любого аккаунта алгоритм действий один

Вне зависимости от ресурса, который взломали – электронная почта или соцсеть - алгоритм действий пользователя должен быть примерно одинаковым, рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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