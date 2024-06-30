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Открытие нового боулинг-центра в пермском «Колизей Атриум» перенесено на август

Открытие нового боулинг-центра в пермском «Колизей Атриум» перенесено на август

Причиной задержки стали сложности с поставкой специализированного оборудования.Ожидаемое открытие нового боулинг-центра в торговом центре «Колизей Атриум» было перенесено на август 2024 года.

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