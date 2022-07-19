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Что то зловещее тут в этих картинках вижу лично я... По моим воззрениям не так должно выглядеть ни сердце, ни душа...😋
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