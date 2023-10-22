Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Авербух предположил, что Туктамышева может найти себя в шоу и на телевидении

Авербух предположил, что Туктамышева может найти себя в шоу и на телевидении

Фигуристка Елизавета Туктамышева после приостановки карьеры при желании может вернуться в большой спорт, но может найти себя и в ледовых шоу, и на телевидении, сказал «Звезде» Илья Авебрух - известный фигурист, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, продюсер и тренер-хореограф.

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