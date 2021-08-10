Популярные статьи

Свежие комментарии

Не вздумай разводиться!

Не вздумай разводиться!

А как жить мы все будем, ты подумала? — твердит мама, — Ты думаешь только о себе, а о своих детях ты подумала? Не вопрос, разведешься, Игорь вскоре снова женится, новых детей ему новая жена родит, а твоим что останется? Я уже про нас всех не говорю.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Виктор Белогорцев
мамаша думает только о себе
оксана оксана
Все так и есть в этой гребаной жизни.....

Картина дня

наверх