Агата Муцениеце была в шоке от аварии, в которую попал Иван Чуйков

Актриса Агата Муцениеце эмоционально высказалась об инциденте. Организатор музыкального фестиваля «Белые ночи в Санкт-Петербурге» Иван Чуйков чудом избежал серьезной травмы, столкнувшись на самокате с маленьким ребенком.
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