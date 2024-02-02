«Он написал и я понял, что он думает обо мне», — Ви расплакался, раскрыв, как помирился с Чонгуком

На днях, по сообщению инсайдеров, Ви (V) и Чонгук (Jungkook) помирились после долгой ссоры. Один из них принципиально не хотел уступать второму, считая, что выжимать из отношений, которые уже погасли, ничего не стоит, но всегда есть те, кто заслуживает второй шанс и Чонгук безусловно входит в их число.