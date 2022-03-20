Дзагоев о Набабкине: «Доктор Ватсон – немного недалекий, но очень преданный друг. Но еще в нем есть что-то от Мориарти – злодей, пакостник»

Алан Дзагоев сравнил Кирилла Набабкина с доктором Ватсоном. – На сборах я перечитывал одно известное произведение мировой классики и случайно натолкнулся на роскошную фразу: «К явным недостаткам моего друга следует отнести нетерпимость в отношении людей, не обладающих интеллектом столь же подвижным и гибким, как его собственный».
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