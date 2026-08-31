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По нацпроекту «Семья» в Иванове комплексный ремонт завершают сразу в двух крупных детских садах

По нацпроекту «Семья» в Иванове комплексный ремонт завершают сразу в двух крупных детских садах

С октября воспитанники вернутся в обновленный детский сад № 163, с середины ноября – в детсад №167 областного центра.

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