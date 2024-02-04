Под натиском ВС России на севере Авдеевки ВСУ потеряли ещё 3,4 кв. км.: Новости из Авдеевки к утру 04.02.2024 г., последние данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе СВО

«Клещи закрываются»: ВС РФ разнесли резервы ВСУ, которые пытались войти в Авдеевку по единственной трассе О0542: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 03.02.24 г.