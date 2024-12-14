European Aquatics опубликовала пост о победе Лифинцева на ЧМ после игнорирования

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) на своей странице в социальной сети X сделала публикацию, которая посвящена победе 18-летнего российского пловца Мирона Лифинцева на чемпионате мира.
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