Вынесен приговор участникам кровавого бунта в ростовском СИЗО

История, которая в июне этого года заставила содрогнуться всю страну, наконец получила юридическую точку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВД Минпромторг: у 80...
- В России готовят ...
- Суд приговорил Ел...
ФСИН поменять, до нач. отдела, включительно : на Колыме - держать надо, ещё бы в Адлер отправили..