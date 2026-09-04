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Царьград

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Вынесен приговор участникам кровавого бунта в ростовском СИЗО

Вынесен приговор участникам кровавого бунта в ростовском СИЗО

История, которая в июне этого года заставила содрогнуться всю страну, наконец получила юридическую точку.

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Maxim

ФСИН поменять, до нач. отдела, включительно : на Колыме - держать надо, ещё бы в Адлер отправили..