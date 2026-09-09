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В Барнауле суд начал рассматривать дело директора медцентра "Добрый доктор"

В Барнауле суд начал рассматривать дело директора медцентра "Добрый доктор"

Александр Трофимов не признал вину о легализации 101 млн рублей Индустриальный районный суд Барнаула приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Трофимова — директора медицинского центра "Добрый доктор", рассказали в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

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