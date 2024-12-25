Раскрыты причины увольнения посла Украины в ФРГ Макеева

Bild: Зеленский уволил посла Украины в ФРГ Макеева из-за публичной критики Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Алексея Макеева, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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