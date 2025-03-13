Работодатели вынуждены постоянно поднимать планку зарплатных предложений

Зарплатные ожидания и предложения за два года выросли на 40 %. В Новосибирской области по итогам февраля 2025 года медианные зарплатные ожидания соискателей и предложения работодателей сравнялись на уровне 70 000 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии