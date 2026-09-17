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Царьград

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Накашима заменит Шелтона на «Кубке Лэйвера» в Лондоне 25-27 сентября

Накашима заменит Шелтона на «Кубке Лэйвера» в Лондоне 25-27 сентября

Американский теннисист Брэндон Накашима заменит Бена Шелтона в команде мира на «Кубке Лэйвера», который пройдет в Лондоне с 25 по 27 сентября.

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