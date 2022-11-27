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Иран в этом контексте стал одним из наших перспективных ситуативных партнеров

Иран в этом контексте стал одним из наших перспективных ситуативных партнеров

﻿﻿27 ноября 2022, 23:07 Присоединившись к Ирану в условиях тотальных западных санкций, Россия обнаружила значительный потенциал сотрудничества с этой страной, реализация которого разворачивается бешеными темпами по различным направлениям «Атомстройэкспорт», дочерняя компания Росатома, строит вторую очередь АЭС в иранском Бушере В 2022 году на фоне специальной военной операции Россия столкнулась с грандиозным геополитическим и геоэкономическим вызовом, ответ на который потребовал решительной переориентации экономических (и не только) связей на Юг и Восток.

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