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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабибу Нурмагомедову исполнилось 38 лет

20 сентября день рождения у Хабиба Нурмагомедова . Экс-чемпиону UFC исполнилось 38 лет. На счету Хабиба 29 побед в 29 боях по ММА, 19 из которых он завершил досрочно.

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