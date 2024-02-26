Путин отметил роль Сил специальных операций на самых опасных участках зоны СВО

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций. В своем видеообращении он поблагодарил как личный состав, так и ветеранов за мужество, за добросовестную службу и верность.
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