Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин отметил роль Сил специальных операций на самых опасных участках зоны СВО

Путин отметил роль Сил специальных операций на самых опасных участках зоны СВО

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций. В своем видеообращении он поблагодарил как личный состав, так и ветеранов за мужество, за добросовестную службу и верность.

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