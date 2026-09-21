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Deepal S09: гибридный гигант с запасом хода 1006 км

Deepal S09: гибридный гигант с запасом хода 1006 км

Китайский бренд Deepal, также известный как Shenlan или Deep Blue и принадлежащий концерну Changan, готовит к российскому дебюту свой флагманский кроссовер S09.

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