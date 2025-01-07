В тот день, когда президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск, окруженный отрядами вооруженной оппозиции, на сайте печально знаменитой запрещённой в России американской организации USAID* тут же появилось заявление ее администратора Саманты Пауэр, которая восторженно приветствовала крушение власти в этой стране.