От Сирии до Молдовы: чёрные деньги, чёрные флаги

В тот день, когда президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск, окруженный отрядами вооруженной оппозиции, на сайте печально знаменитой запрещённой в России американской организации USAID* тут же появилось заявление ее администратора Саманты Пауэр, которая восторженно приветствовала крушение власти в этой стране.
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