Русская весна
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Русская весна

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Отставка премьера и новые кураторы: Киев пытается спасти ситуацию перед зимой и переговорами с Трампом

Отставка премьера и новые кураторы: Киев пытается спасти ситуацию перед зимой и переговорами с Трампом

На Банковой объявили о начале масштабной политической и кадровой перезагрузки. Зеленский анонсировал не просто точечные замены, а фундаментальную смену политической стратегии Украины.

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