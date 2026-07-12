Отставка премьера и новые кураторы: Киев пытается спасти ситуацию перед зимой и переговорами с Трампом

На Банковой объявили о начале масштабной политической и кадровой перезагрузки. Зеленский анонсировал не просто точечные замены, а фундаментальную смену политической стратегии Украины.
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