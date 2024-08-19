Силуанов назвал взаимодействие РФ с КНР стабилизирующим фактором для полицентричного мира

Он отметил, что более 90 процентова расчетов между странами осуществляется в рублях и юанях Министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с китайским коллегой Лань Фоанем в Москве сообщил, что взаимодействие между Россией и Китаем является стабилизирующим фактором в период формирования полицентричного мироустройства.