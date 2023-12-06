Китайские исследователи изобрели новый невральный электрод для лечения инсульта

Группа китайских исследователей недавно разработала новый тип имплантируемого гидрогелевого неврального электрода для улучшения реабилитации мышей после перенесенного инсульта, что поможет пролить свет на эффективность лечения инсульта с использованием технологии интерфейса мозг-компьютер.