Китайские исследователи изобрели новый невральный электрод для лечения инсульта

Группа китайских исследователей недавно разработала новый тип имплантируемого гидрогелевого неврального электрода для улучшения реабилитации мышей после перенесенного инсульта, что поможет пролить свет на эффективность лечения инсульта с использованием технологии интерфейса мозг-компьютер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии