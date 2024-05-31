В Калужской области госавтоинспекторы и ЮИДовцы провели совместную акцию «Письма водителям»

В преддверии Дня защиты детей сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Малоярославецкому району совместно с отрядом ЮИД общеобразовательной школы № 2 провели профилактическую акцию «Письма водителям», направленную на пропаганду безопасности дорожного движения и недопущению детского дорожно-транспортного травматизма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии