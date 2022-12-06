В России создан тактический внедорожник-багги для подразделений спецназа

Специалистами отечественной компании «Арго» разработана мобильная тактическая платформа, предназначенная для подразделений спецназа — об этом рассказал в рамках московской выставки «Вездеходер» руководитель предприятия Константин Багдасаров.
Специалистами отечественной компании «Арго» разработана мобильная тактическая платформа, предназначенная для подразделений спецназа — об этом рассказал в рамках московской выставки «Вездеходер» руководитель предприятия Константин Багдасаров.
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