FiNE-NEWS

1 597 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Евженко
    Вот пусть сами себя на этом суде и судят...Большое зеркало поставят перед  своими рожами и  выступают с  осуждениями ...Возможен ли сегод...
  • Вовладар Даров
    Для начала нужно разобраться подробно, в чем конфликт, и наказывать по любому нужно,как гласит закон!!!!! В последнее...Никто не сядет. П...
  • Cветлана Степа
    Расстрел!!!…На Лубянке раскры...

В России создан тактический внедорожник-багги для подразделений спецназа

В России создан тактический внедорожник-багги для подразделений спецназа

Специалистами отечественной компании «Арго» разработана мобильная тактическая платформа, предназначенная для подразделений спецназа — об этом рассказал в рамках московской выставки «Вездеходер» руководитель предприятия Константин Багдасаров.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх